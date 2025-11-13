Erfolgreicher Auftakt der neuen Sonderausstellung

Am 12. Oktober dieses Jahres startete die aktuelle Sonderausstellung „Kunsthandwerk für den Niederrhein. Die Familien Vorfeld und Holtmann“, mit einer feierlichen Eröffnung in der Historischen Kneipe des Niederrheinischen Museums Kevelaer. Museumsleiterin Veronika Kaenders begrüßte die rund 80 Besucherinnen und Besucher mit einer Präsentation über die besondere Geschichte der Künstlerfamilien. Musikalisch begleitet wurde diese Veranstaltung mit Werken der Klavierpianistin Dongni Cui. Anschließend waren alle Gäste eingeladen, sich die Kunsthandwerke anzuschauen.

Die ersten Wochen dieser Sonderausstellung wurden sehr gut angenommen. Die Kunsthandwerke sind noch bis zum 4. Januar 2026 im Niederrheinischen Museum Kevelaer zu besichtigen. Die Sammlung kann während der regulären Öffnungszeiten von dienstags bis sonntags zwischen 11.00 und 17.00 Uhr besichtigt werden. Montag ist Ruhetag. An den Feiertagen ist das Museum am 24.12., 25.12. sowie 31.12.2025 geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Museum geöffnet. Eine Führung durch die Sonderausstellung findet am Freitag, dem 14. November, und 19. Dezember 2025 um 15.00 Uhr statt und ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Die Kosten betragen 5,00 Euro pro Person.

Zudem wird die Konzertpianistin Dongni Cui ihr Können ein weiteres Mal präsentieren. Mit ihrem neu konzipierten Klavierkonzert entführt sie die Hörer in die Musikwelten des Barocks und der Romantik. Am Samstag, den 29. November 2025, um 16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.