Erfolgreiche Sparkassen-Azubis

Strahlende Gesichter bei der Sparkasse Rhein-Maas. Vier junge Menschen beendeten erfolgreich ihre zweieinhalbjährige Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann: Leon Lensing, Jan Schüßler, Sarah Hendrikx und Alexander Hövelmann werden ins Angestelltenverhältnis übernommen und verstärken die Teams in den Geschäftsstellen und Fachbereichen, ihren Neigungen, Talenten und dem Bedarf des Hauses entsprechend.

Für Sarah Hendrikx und Alexander Hövelmann geht das Lernen jedoch noch weiter, da beide bereits während der Ausbildung ein duales Bachelorstudium an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management begonnen haben, mit dem Ziel, in zwei Jahren auch hier einen erfolgreichen Abschluss abzulegen.

Wilfried Röth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Maas, gratulierte den „Ex-Azubis“ zu den bestandenen Prüfungen im Rahmen einer kleinen Feierstunde und wünschte allen Absolventen weiterhin viel Erfolg: „Es liegt eine spannende Zeit vor Ihnen. Ich wünsche jedem Einzelnen weiterhin gutes Gelingen und viel Freude im Berufsleben.“

„Für uns ist es sehr wichtig, dass hochmotivierte und talentierte Auszubildende, wie wir sie heute auszeichnen durften, bei uns ihre berufliche Karriere starten. Denn sie sind unsere Zukunft und wir wiederum bieten hervorragende berufliche Perspektiven“, ergänzt Vorstandsmitglied Thomas Müller.

Seit August 2022 hatten die Jungangestellten in ihrer Ausbildung das Bankgeschäft in allen Facetten gelernt – das theoretische Fachwissen in der Berufsschule und die Praxis in der Sparkasse. Dazu zählten zum Beispiel das Eröffnen von Girokonten, der Umgang mit dem Online-Banking, die ganzheitliche Beratung bei allen Fragen „rund um die persönlichen Finanzen unserer Kundschaft.“

So bringen die Nachwuchsbänkerinnen und -bänker beste Voraussetzungen für ihren neuen Berufsalltag in den Geschäftsstellen und Fachabteilungen mit.

In der IHK-Prüfung konnten die Auszubildenden ihr erlerntes Wissen erfolgreich unter Beweis stellen. Vor der Prüfung wurde ihnen nicht nur Zeit zum Lernen eingeräumt, sondern sie wurden in speziellen Trainings auf die Prüfungssituation vorbereitet.

„Wir freuen uns, dass die „neuen“ Kolleginnen und Kollegen nun in den Geschäftsstellen bzw. in den Fachbereichen starten und das Kerngeschäft der Bankkaufleute vertiefen, um später je nach Interesse und Leistung ihren individuellen Weg in der Sparkasse einschlagen zu können,“ so Ausbildungsleiterin Nadine Peerenboom.

Den „frischgebackenen Bankkaufleuten“ stehen viele Weiterbildungsmöglichkeiten offen – über Fachseminare, Studiengänge an der Sparkassen-Akademie bis hin zu Master-Abschlüssen an der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management der Sparkassen-Finanzgruppe.

Zu den ersten Gratulanten gehört auch Personalratsvorsitzender Andreas Servas, mit den besten Wünschen für einen guten Start ins Berufsleben.

Das Bewerbungsverfahren zum Ausbildungsbeginn im August 2026 ist bereits eröffnet – bei entsprechenden Voraussetzungen auch in Kombination mit einem berufsbegleitenden Studium. Und für das Jahr 2025 bietet die Sparkasse ebenfalls noch Ausbildungsplätze an.

Auf der Internetseite www.skrm.de/ausbildung hat die Sparkasse Rhein-Maas Informationen zum Berufsbild und zum Bewerbungsverfahren hinterlegt.

Fragen rund um das Thema „Ausbildung bei der Sparkasse“ beantwortet Nadine Peerenboom gerne unter der Rufnummer 02821-7110-5301.