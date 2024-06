Erfolgreiche Saison in der Kreisliga

Die Handball-F-Jugend des Kevelaerer SV war in der Saison 2023/24 erstmals seit vier Jahren wieder in der Kreisliga gemeldet. Am Ende belegte sie einen erfolgreichen vierten Platz. Das Wichtigste aber: Die Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren sind im Laufe der Saison zu einem richtgen Team zusammengewachsen und haben jede Menge Spaß am Handballspielen gehabt.

In der Kreisliga mJF des Handball Nordrhein haben in der vergangenen Saison in Gruppe 1 gleich zehn meist gemischte Mannschaften gegeneinander gespielt. Nach ein paar kleineren Turnieren war es für die Kinder des Kevelaerer SV die erste richtige Liga-Erfahrung, durch die sie sehr viel über den Handballsport und übers Gewinnen und Verlieren gelernt haben. Zum Ende der Saison konnte die F-Jugend des KSV für sich neun Siege, zwei Unentschieden sowie sieben Niederlagen verbuchen.

Ein tolles Team

Das gemischte Team ist mit zwölf Spielern und drei Spielerinnen an den Start gegangen und alle haben die komplette Saison mit dem Team zusammen gekämpft. Trainer Christian Gleumes: „Die Jungs und Mädchen sind in der Zeit zu einem richtigen Team zusammengewachsen. Sie haben zusammen gekämpft, sich über Siege gefreut und sich nach knappen Niederlagen wieder aufgebaut. Es hat wirklich Spaß gemacht.“

Da die Kinder des Jahrgangs 2015 jetzt in die E-Jugend wechseln, hat der Verein in den vergangenen Wochen kräftig Werbung gemacht, sodass in der Spitze sogar mit 28 Kindern trainiert wurde. Nachdem die Saison nun beendet ist, gilt es, die zukünftige Mannschaft aus neuen und routinierten Spielerinnen und Spielern zu formen und ebenso erfolgreich in die kommende Saison zu starten.

Schlager statt Stevens: Änderungen im Trainerteam

Auch im Trainerteam hat sich etwas getan. Frank Stevens zieht sich nach vielen Jahren aus dem Trainerteam zurück und wird von Steffi Schlager ersetzt. Assistiert werden sie von Jos Thyssen, der selbst in der B-Jugend spielt und die Kids als Juniortrainier unterstützt.

Training immer freitags

Spielbegeisterte Kinder der Jahrgänge 2016 und 2017, die gerne in Kevelaer Handball spielen würden, sind herzlich eingeladen, beim Training vorbeizuschauen. Die F-Jugend trainiert immer freitags von 15.30 bis 17 Uhr in der Dreifachturnhalle. Wer Interesse hat, kann sich beim Handball-Jugendobmann des KSV Sven Croon melden (Tel. 0173/4170335).