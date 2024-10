Erfolgreiche Messetage für Delegation

Der Kreis Kleve ist durch die Expo Real 2024 wieder ein Stück bekannter geworden. Das lässt sich nach den intensiven Messetagen, die nun hinter der Delegation vom unteren Niederrhein liegen, sicherlich sagen. Mehr als 40.00 Menschen aus 75 Ländern und Regionen haben die Immobilienmesse besucht. Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve war dabei Mitausstellerin am Gemeinschaftsstand der Standort Niederrhein GmbH.

Für Christoph Gerwers war es seine zweite Expo Real als Landrat des Kreises Kleve. „Wir haben viele gute Gespräche geführt, ein Termin reihte sich an den nächsten“, so Gerwers. Dabei sei es manchmal um konkrete Flächen gegangen wie etwa das 70.000 Quadratmeter große Industriegrundstück (GI) in Emmerich am Rhein. Aber auch Projekte mit größerer Vorlaufzeit wie die Landesgartenschau 2029 in Kleve seien durchaus ein Thema gewesen, so der Landrat. Wichtig sei auch der Austausch mit Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales und Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, und mit Thomas Schürmann, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Düsseldorf, gewesen.

Brigitte Jansen, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kleve, zeigte sich besonders erfreut darüber, dass es gelungen ist, den Kreis Kleve in seiner ganzen Vielfalt zu präsentieren. Dies sei vor allem möglich gewesen durch die starke Teilnahme vieler Akteure – als besonders erfreulich wertete sie dabei die Präsenz der Bürgermeister aus dem Kreis. Viele wertvolle Informationen gab es für die kommunalen Vertreter am Stand von NRW.BANK und NRW.URBAN.

Dr. Sebastian Papst, Geschäftsführer des Airports Weeze, präsentierte bei der Münchener Immobilienmesse das Angebot an Logistik- und Gewerbeflächen auf dem Flughafen-Gelände. Beim Messerundgang holte sich der Flughafen-Geschäftsführer aber auch wertvolle Impulse in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität ein.

Die mitgereisten Bürgermeister sowie Wirtschaftsförderer und Wirtschaftsförderinnen aus dem Kreis Kleve bewarben auf der Expo Real das jeweilige Angebot an Flächen – sowohl für Gewerbe als auch für Wohnungsbau – und Bestandsimmobilien.

Nach den intensiven Messetagen zogen die Gäste aus dem Kreis Kleve ein positives Fazit. Sie waren sich einig darüber, dass die Expo Real 2024 eine gute Gelegenheit bot, den Bekanntheitsgrad der Region zu stärken und Akteure für den Kreis Kleve zu begeistern.