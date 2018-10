Erfolgreiche Kinderleichtathletik im Kevelaerer SV

Wie in jedem Jahr wechselt der ältere Jahrgang der Kevelaerer Kinderleichtathletik in die nächste Trainingsgruppe der Abteilung des KSV. Die Kinder (U10) aus der Trainingsgruppe von Danni und Stefan Zwiener mit Maria Uvarova schließen das zurückliegende Trainingsjahr sehr erfolgreich ab. Die Kinder nahmen 2018 an mehreren Wald- bzw. Crossläufen, Hallenwettkämpfen und Kinderleichtathletiksportfesten teil und erzielten hierbei gute Einzel- und Mannschaftsergebnisse. Über das Trainingsjahr wurde von 35 Kindern das Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze absolviert. Beim letzten gemeinsamen Training im Oktober (mit den Eltern!) wurden die entsprechenden Urkunden inklusive Ehrennadeln verliehen.

Ab November 2018 trainieren die Kinder (Jahrgang 2010 und 2011) jeden Freitag von 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr unter Anleitung der Trainer/innen in der Zweifachturnhalle Hüls in Kevelaer. Spielerisch, turnerisch, rhytmisch, koordinanativ, athletisch, läuferisch und mit ganz viel Spaß wird das regelmäßige Training mit den Kindern umgesetzt.

Ansprechpartner: Danni und Stefan Zwiener, Tel.: 02832 799571