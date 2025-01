Erfolgreiche Kevelaerer Volleyballer

Am letzten Sonntag stand für die Volleyballer der zweiten Kevelaerer Mannschaft die erste Runde im Bezirkspokal Ruhr auf dem Programm. In diesem Wettbewerb nehmen, neben den Kreispokalsiegern, Mannschaften bis zur dritten Liga teil.

Gegner der ersten Runde war die SG Osterath/TuSA, wie der KSV II auch ein Landesligist. Die Spielgemeinschaft war den Kevelaerern relativ unbekannt, spielt in ihrer Liga aber auch noch um den Aufstieg mit.

Auch ohne den berufsbedingt fehlenden Janik Jansen begann der KSV konzentriert, war zu Beginn aber nachlässig in der Feldabwehr. So blieb es ausgeglichen.

Erst ein kleine Aufschlagsserie von Marco Bergers stellte dann einen 18:13 Vorsprung her, welche bis zum Satzerfolg von 25:18 noch ausgebaut wurde.Osterath/TuSA ist eine abwehrstarke Mannschaft und der KSV musste sich auch im zweiten Satz jeden Punkt erkämpfen. Beim Stand von 21:18 fühlten sich die Kevelaerer aber zu sicher. Leichte Fehler ließen die SG vorbeiziehen.Beim Stand von 22:24 hatte der KSV zwei Satzbälle gegen sich. Nach Abwehr des ersten Satzballes konnte die SG den zweiten Satzball für sich nutzten und zum 1:1 ausgleichen.

Im dritten Satz kam es dann zur Aufschlagsshow von Ben Köllner.Der Zuspieler setzte den Gegner mit seinen Aufschlägen so unter Druck, dass auch zwei Auszeiten nicht verhindern konnten, dass der KSV mit 12:0 in Führung ging.Mit dieser Führung im Rücken konnten die Kevelaerer befreit aufspielen und den Satz mit 25:16 gewinnen.

Der KSV war jetzt in seinem Element. Die Mittelblocker Stefan Kannenberg und Cord Bückers waren kaum zu überwinden und die Angriffe fanden auch meist ihr Ziel. Coach Peter Herbe nutzte die Überlegenheit auch für einige Wechsel, ohne dass es den Spielfluss beeinflusste. Mit abermals 25:16 ging Satz vier an den KSV, der damit das Spiel mit 3:1 gewinnt.

In der nächsten Runde kommt es damit zu der Viertelfinalbegegnung Kevelaerer SV II gegen den Kevelaerer SV.

Neben vielen Zuschauern waren es auch die Spieler der ersten Mannschaft, welche ihre Reserve unterstützten. Der Sieger dieser Partei darf dann das Halbfinale gegen den Sieger der Begegnung Eintracht Spontent gegen VC Borbeck bestreiten.

Die beiden Viertelfinalspiele und das Halbfinale werden am Sonntag, 16. Feburar 2025, in der Dreifachsporthalle des Schul- und Sportzentrums Hüls ausgetragen.

Für den KSV II standen auf dem Feld: Jan Broeckmann, Stefan Kannenberg, Joel Peter, Raphael Giesen, Ben Köllner, Peter Herbe, Cord Bückers, Jan Eyll, Jan Reiners und Marco Bergers.

Nachdem der letzte Punkt für den KSV II gefallen war, mussten sich die Spieler der Regionalligamannschaft auch schon auf dem Weg nach Sankt Augustin machen.

Dort konnte der Kevelaerer SV in einem nervenaufreibenden Spiel gegen die Rhein-Sieg Volleys einen 3:2 Erfolg erringen.

Die Rhein-Sieg Volleys und der Kevelaerer SV lieferten sich ein packendes Duell, das von Volleyball NRW als Topspiel des Monats live auf Twitch übertragen wurde.

Vor einer gut besuchten Halle und mit einem wie gewohnt lautstarken Kevelaerer Fanblock, zeigten beide Mannschaften ein hochklassiges Spiel.

Es trafen der Tabellen-6. Rhein-Sieg und der Tabellen-9. KSV aufeinander. Der erste Satz war geprägt von Spannung und Kampfgeist auf beiden Seiten.

Beide Teams lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der KSV überzeugte mit einer konstant guten Leistung in Angriff und Abwehr, während Rhein-Sieg mit vielen Aufschlagfehlern zu kämpfen hatte. Nach 22:22 konnten sich die Gastgeber zwei Satzbälle erspielen, die der KSV jedoch mit starker Defensive abwehrte. Am Ende belohnten sich die Marienstädter für ihren Einsatz und gewannen den Satz nicht unverdient mit 27:25.

Auch im zweiten Satz begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, doch Rhein-Sieg zeigte sich nun stabiler im Aufschlagspiel. Der KSV verlor etwas an Durchschlagskraft und Angriffe scheiterten häufig am starken Block der Gastgeber. Trotz Kampfgeist blieb der KSV immer knapp im Rückstand und musste den Satz schließlich mit 25:20 abgeben.

Nach einer zehnminütigen Pause startete der KSV fulminant in den dritten Satz. Rhein-Sieg fand kein Mittel gegen die druckvollen Aufschläge und Angriffe, die effektive Blockarbeit und die herausragenden Abwehraktionen der Gäste. Kevelaer dominierte das Geschehen und konnte sich deutlich absetzen. Mit 25:14 ging Satz drei hochverdient an den KSV.

Im vierten Satz wollte der KSV den Schwung mitnehmen, doch Rhein-Sieg fand wieder besser ins Spiel. Unterstützt von den lautstarken Fans kämpfte der KSV um jeden Ball, und die Führung wechselte mehrfach. Beim Stand von 19:16 schien der KSV auf der Zielgeraden, doch eine starke Aufschlagserie der Rhein-Sieg Volleys brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Rhein-Sieg erspielte sich drei Satzbälle, doch der KSV gab nicht auf und glich noch auf 24:24 aus. Die kämpferische Leistung wurde diesmal jedoch nicht belohnt, und der Satz ging mit 26:24 an die Gastgeber – der siebte Tiebreak der Saison für den KSV musste also für die Entscheidung sorgen.

Der entscheidende fünfte Satz begann denkbar schlecht für den KSV, der früh mit 4:1 und 7:3 in Rückstand geriet. Trainerin Heike Thyssen reagierte mit Auszeiten und fand offenbar die richtigen Worte. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der KSV auf 8:7 heran, blieb jedoch weiter knapp hinter Rhein-Sieg. Beim Stand von 13:9 für Rhein-Sieg schien der Sieg für die Gastgeber greifbar, doch der KSV zeigte unglaublichen Kampfgeist. Hervorragende Blockarbeit von Alessandro Nobbers und Luca Tönnißen, starke Aktionen des späteren MVP Christian Neuendorf und eine kämpferische Abwehrleistung des ganzen Teams brachte die Gäste zurück ins Spiel. Die Rhein-Sieg Volleys hatten beim Stand von 14:12 zwei Matchbälle, doch der KSV wehrte beide ab. Schließlich nutzte Kevelaer seinen ersten Matchball eiskalt und sicherte sich den 3:2-Sieg mit einem nervenaufreibenden 16:14 im Tiebreak.

Nach diesem spektakulären Erfolg steht der KSV mit 20 Punkten auf Platz sieben der Tabelle – zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Am 1. Februar 2025 geht es um 17.30 Uhr in der heimischen Halle gegen den FC Augustdorf. Gegen diesen direkten Konkurrenten will der KSV mit Unterstützung der Fans die nächsten wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen.

Für den KSV spielten: Alessandro Nobbers, Luca Tönnißen, Mats Herbe, Mirko Novak, Dominik Booms, Marc Ophey, Robin Broeckmann, Christian Neuendorf, Joel Peter, Marcel Thyssen, Robin Verhoeven und Lennart Moormann.

Am kommenden Samstag stehen für beide KSV-Teams Heimspiele an. Den Anfang macht der KSV II mit dem Derby gegen den SV Bedburg-Hau. Anpfiff in der Zweifachhalle ist um 14 Uhr. Weiter geht es mit dem Spiel der ersten Mannschaft um 17.30 Uhr in der Dreifachhalle. Gegner ist hier der FC Augustdorf. Zuschauer sind zu beiden Spielen gerne gesehen.