Erfolgreiche Jobbörse

Die Ausbildungs- und Jobbörse in der Zweifachsporthalle des Schulzentrums Kevelaer war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Hunderte Schülerinnen und Schüler nutzten am Freitag, 4. April, die Gelegenheit, mit regionalen Unternehmen, Hochschulen und Institutionen ins Gespräch zu kommen und sich über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten zu informieren.

Erstmals wurde die Börse von der Jugendberufsagentur organisiert – einer Kooperation der Agentur für Arbeit, des Kreises Kleve und des Jobcenters Kevelaer. Ziel ist es, Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf noch gezielter zu begleiten.

Bürgermeister Dominik Pichler und Carina Cleven-Pawletko, Abteilungsleiterin Jobcenter und Migration beim Kreis Kleve (Foto), eröffneten die Veranstaltung. „Die Ausbildungs- und Jobbörse ist ein echtes Erfolgsformat – sie bringt junge Menschen in direkten Kontakt mit ihrer beruflichen Zukunft“, so Pichler. Cleven-Pawletko ergänzte: „So viele interessierte Gesichter, so viele engagierte Ausstellerinnen und Aussteller – das zeigt, wie lebendig und wichtig Berufsorientierung in der Region ist.“

Ein breites Spektrum an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten war vertreten – von Handwerksberufen über soziale und pflegerische Tätigkeiten bis hin zu Polizei und Bundeswehr.

Thorsten Stern, stellvertretender Leiter der Arbeitsvermittlung des Jobcenters Kevelaer und Hauptorganisator der Börse, zeigte sich rundum zufrieden: „Es war beeindruckend zu sehen, wie engagiert und neugierig die Jugendlichen auf die Ausstellerinnen und Aussteller zugegangen sind. Der persönliche Kontakt macht den Unterschied – und genau dafür ist diese Börse da.“

Die Resonanz bei Unternehmen und Besuchenden war durchweg positiv – ein starkes Zeichen für die gute Zusammenarbeit zwischen Schulen, Betrieben und den Partnern der Jugendberufsagentur.