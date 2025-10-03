Erfolgreiche Dachdecker-Gesellen

Die Kreis Klever Dachdecker-Innung feierte gemeinsam mit der Dachdecker-Innung des Kreises Wesel in der neuen überbetrieblichen Lehrwerkstatt am Berufskolleg Geldern im Rahmen der Eröffnungsfeier der Werkstatt ihre diesjährige Lossprechung.

Obermeister Markus Henkel begrüßte die Junggesellinnen und -gesellen mit ihren Partnerinnen und Partnern, Eltern, den Ausbildern sowie die zahlreichen Ehrengäste in der neuen überbetrieblichen Lehrwerkstatt am Berufskolleg Geldern. Er gratulierte den ehemaligen Auszubildenden herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung und freute sich über die Vielzahl der Gäste, die seiner Einladung zu diesem besonderen Fest gefolgt waren.

Herzliche Glückwünsche zur bestandenen Gesellenprüfung im Dachdecker-Handwerk gab es vom Schulleiter des Berufskollegs Geldern, Andreas Boland. Dieser freute sich über die gezeigten Leistungen in den Gesellenprüfungen.

In seiner Ansprache gab es lobende Worte seitens des Schulleiters für die gute Zusammenarbeit mit der Dachdecker-Innung und der Kreisverwaltung Kleve beim Neubau der neuen überbetrieblichen Lehrwerkstatt. „Dieser Neubau ist ein Aushängeschild der beruflichen Bildung, auf das wir alle stolz sein können.“

Lehrlingswart Markus Gerke gratulierte den ehemaligen Auszubildenden zu ihrer bestandenen Gesellenprüfung und fand anerkennende Worte für das Durchhaltevermögen, welches die Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker in der dreijährigen Ausbildungszeit gezeigt haben.

Gemeinsam mit dem stv. Lehrlingswart der Weseler Innung, Wilhelm Devers, überreichte Markus Gerke die Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe. Nach der Überreichung erfolgte dann die offizielle Lossprechung und die Übernahme in den Gesellenstand.

Große Freude herrschte bei der Auszeichnung der Innungsbesten in diesem Jahr. Gleich drei Junggesellen konnten für gute Leistungen in der Gesellenprüfung ausgezeichnet werden.

Fynn Thyssen aus Kevelaer, der seine Ausbildung bei der Firma Boetselaars Bedachungs GmbH in Kevelaer absolviert hat, konnte sich über die Auszeichnung als innungsbester Dachdecker freuen. Fynn hat sich erst mal dazu entschieden, nicht im Dachdecker-Handwerk zu bleiben. Er schlägt einen komplett anderen Weg ein und wird nach seiner erfolgreichen Gesellenprüfung zur Berufsfeuerwehr nach Düsseldorf wechseln.

Über eine weitere Auszeichnung freute sich Daniel Matenaer aus Kranenburg, der im elterlichen Betrieb von Jörg Matenaer in Kranenburg ausgebildet wurde.

Weiterhin wurde Joshua Leandro Mootz aus Kamp-Lintfort für gute Leistungen in der Gesellenprüfung ausgezeichnet. Ausgebildet wurde Joshua Leandro bei Bedachungen Ibold in Rheurdt. Leider war der Junggeselle an diesem Tag verhindert und konnte seine Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen.

Nach der Lossprechungsfeier wurde dann mit einem Richtspruch durch Obermeister Markus Henkel, im Beisein der zahlreichen Gäste, die neue überbetriebliche Lehrwerkstatt offiziell eröffnet. Bei einem abschließenden Abendessen konnte der besondere Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen und die erfolgreichen Gesellinnen und Gesellen konnten gebührend gefeiert werden.

Ebenfalls in Kevelaer ausgebildet wurden Mattis Abromeit bei der Kraemer GmbH, Dean Daum bei der van Meegern Bedachungen GmbH & Co. KG, Fin Kauertz bei der Dachdeckermeisterbetrieb Keuler GmbH, Daniel Konciala bei der Kraemer GmbH und Sebastian Vogt bei Christof Humm.