Erfolgreiche Blicke hinter die Kulissen

Im Zeitraum von April bis Juni 2023 bot das Kevelaer Marketing zusammen mit ortsansässigen Unternehmen Termine an, an denen Interessierte verschiedene Kevelaerer Betriebe von einer anderen Seite kennenlernen konnten.

Sechs Kevelaerer Unternehmen

Mit dem Rouenhof, MERA Tiernahrung GmbH, petershaus GmbH & Co. KG, Kevelaerer Landmomente – Büchelshof, dem Hotel Klostergarten und dem Konzert- und Bühnenhaus öffneten sechs Unternehmen ihre Türen und gewährten Einblicke in den täglichen Arbeitsablauf.

Das Veranstaltungsformat wurde von den Interessierten gut angenommen, denn nach kurzer Zeit waren die Termine bei MERA Tiernahrung bereits ausgebucht. Aber auch die anderen angebotenen Termine wurden durchweg gut besucht. Lediglich ein Termin musste mangels Teilnehmerzahl abgesagt werden.

Insgesamt nahmen über 200 Personen an den Unternehmensbesuchen teil. „Es freut mich, dass das Interesse an der Arbeit Kevelaerer Unternehmen so groß ist und wir den Teilnehmern diese besonderen Einblicke ermöglichen konnten“, so Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Die Einnahmen der verkauften Tickets kommen der „Bürgerstiftung Seid Einig Kevelaer“ zu Gute. Aufgrund der positiven Resonanz soll das Veranstaltungsformat im kommenden Jahr 2024 fortgeführt werden.