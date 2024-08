Erfolgreiche Atempause

Vom 29. Juli bis zum 16. August 2024 hatten Kevelaererinnen und Kevelaerer sowie Besucherinnen und Besucher aus der Umgebung und Urlauberinnen und Urlauber wieder die Möglichkeit, bei der „Atempause“ in verschiedene Bewegungs- und Gesundheitsangebote reinzuschnuppern.

Unter dem Motto „Gemeinsam in Bewegung“ wurde das abwechslungsreiche und kostenfreie Kursprogramm im Solegarten St. Jakob erneut vom Kevelaer Marketing in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern angeboten. Unterstützt wurde die „Atempause“ von der Volksbank an der Niers, durch das Projekt „Sport im Park“ vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen und dem KreisSportBund Kleve e.V. als Kooperationspartner mit der AOK Rheinland/Hamburg und der AOK NordWest.

Zum Abschluss der dreiwöchigen Veranstaltung sorgte die Komödie „Eingeschlossene Gesellschaft“ auf der großen Freiluftleinwand für einige Lacher und einen kritischen Blick auf das deutsche Bildungssystem.

Neben bekannten Kursen wie Liebscher-Bracht Bewegungsstunde, Line Dance, verschiedenen Yoga-Arten, Tageswanderungen, Rücken Fit und Atemtraining weckten auch neue Bewegungsangebote das Interesse der Teilnehmer.

So bereicherten in diesem Jahr erstmalig eine geführte Fahrradtour, Cornhole, Kräuterführungen, SportBox Workouts und Tanzsportkurse das Programm. Auch das Kinderprogramm wurde von den kleinen Sportbegeisterten sehr gut angenommen.

Einen neuen Teilnehmerrekord stellte der Kurs „Aquagymnastik“ mit etwa 80 Sportlerinnen und Sportlern auf. Leider führte das wechselhafte Wetter mit starker Hitze und Regen in der dritten Woche zu einigen Absagen. Dank der Unterstützung mit frischem Obst und kühlen Getränken von Edeka Brüggemeier waren die Teilnehmenden jederzeit optimal versorgt.

„Als vor Kurzem ernannter Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb wird Kevelaer in Zukunft zunehmend ein beliebtes Ziel für Menschen mit Atemwegserkrankungen sein. Die ‚Atempause‘ ist mit ihrem Gesundheits- und Bewegungsangebot daher auch zukünftig eine feste Größe im Veranstaltungskalender“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Der Solegarten St. Jakob bietet mit dem Gradierwerk und den Kneippbecken, dem Barfußpfad, dem Inhalatorium, den Boule-Feldern, den Outdoor-Trainingsgeräten und dem Atemweg die optimale Fläche für Bewegung und Entspannung.

Kino im Solegarten St. Jakob

Vor der einzigartigen Kulisse des Gradierwerks fand am 16. August 2024 das beliebte Open-Air-Kino statt. Das Kevelaer Marketing präsentierte zusammen mit der Volksbank an der Niers die Komödie „Eingeschlossene Gesellschaft“. Die Besucherinnen und Besucher platzierten sich schon früh auf der großen Wiese und genossen neben einem kühlen Getränk auch das frische Popcorn und die heißen Snacks des Basilika Stuebchens.

Ein besonders buntes Bild bot sich kurz nach Filmbeginn, als die Besucherinnen und Besucher ihre Schirme zückten, um sich vor dem anhaltenden Regen zu schützen. Etwa 250 Kinofans waren bei diesem besonderen Kinoabend unter freiem Himmel dabei, trotzten dem unbeständigen Wetter und genossen die einmalige Atmosphäre.