Erfolgreiche Abschlussprüfungen

Freude bei der Volksbank: Alle Auszubildenden des dritten Lehrjahres haben ihre Abschlussprüfungen im Januar erfolgreich gemeistert.

Diese beeindruckende Leistung wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde gewürdigt, bei der Vorstandsmitglied Johannes Janhsen, Personalleiterin Dr. Elke Schax und Ausbildungsleiter Lucas Stennmanns den frisch gebackenen Bankkaufleuten herzlich gratulierten.

Note „Sehr gut“

Über besondere Glückwünsche freute sich Annika Hartjes, die ihre Abschlussprüfung mit der Traumnote „Sehr gut“ absolvierte.

Ein Teil der Absolventinnen und Absolventen hat bereits konkrete Perspektiven innerhalb der Volksbank: Sei es in der Privatkundenberatung, in der DigitalFiliale oder in der Revision – die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie die Bank selbst.

Die Volksbank ist stolz darauf, jungen Menschen nicht nur eine fundierte Ausbildung zu bieten, sondern ihnen auch langfristige und vielseitige Perspektiven in der Bankenwelt aufzuzeigen. „Wir legen großen Wert darauf, Talente zu fördern und sie auf ihrem Weg zu begleiten“, so Ausbildungsleiter Lucas Stennmanns.

Auch für 2025 bietet die Volksbank wieder attraktive Ausbildungsplätze sowie duale Studienmöglichkeiten an.

Jetzt bewerben

„Wir suchen motivierte junge Menschen, die sich eine zukunftssichere Ausbildung wünschen und in einem innovativen Umfeld arbeiten möchten“, so Dr. Elke Schax.

Interessierte können sich online unter vb-niers.de/schueler ausführlich informieren und direkt bewerben.