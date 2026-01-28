Erfolgreich in der Grünen Hölle

Vor dem Spiel signalisierte der Meckenheimer SV, dass sie gewinnen wollen, denn in ihrer „Grünen Hölle“ waren sie nach eigener Aussage bisher noch ungeschlagen. Der KSV ließ sich davon nicht beeindrucken und mit der klaren Vorgabe vom Kapitän Marcel Thyssen: „Wir holen hier heute einen Sieg“, ging es aufs Feld. Leider verlief der Start alles andere als gut, schnell lag der KSV mit 0:8 hinten. Dank Dominik Booms und André Engel konnte man diesen Rückstand schnell wieder egalisieren und es wurde ein offener Schlagabtausch. Das bessere Ende hatte dann der KSV. Satz zwei und drei waren sehr ausgeglichen, aber leider immer mit dem besseren Ende für Meckenheim. In der Satzpause erinnerte sich das Kevelaerer Team nochmal an die Ansage des Kapitäns und ging deutlich positiver in den vierten Satz. Die Ersatzspieler und die mitgereisten Fans unterstützten die Mannschaft nach Leibes Kräften und peitschten sie nach vorne. Der Lohn war eine durchgehende Führung. Diese ließen sich die Männer von Trainerin Heike Thyssen mehr nehmen. Der Tie-Break musste die Entscheidung bringen. In diesem war die „Grüne Hölle“ wie zugefroren und die zahlreichen Heimfans wurden noch ruhiger als sie eh schon waren. Die Kevelaerer Spieler um den MVP Mirko Novak ließen nichts mehr anbrennen und holten mit einem ungefährdeten 15:8 den letzten Satz. Anschließend konnte man mit den mitgereisten Fans einen wichtigen Sieg feiern. Der KSV belegt damit weiterhin den sechsten Tabellenplatz und hat vier Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz. Es spielten: Adam, Thyssen, Booms, Ophey, Novak, Engel, Giesen, Köllner, Reiners, Neuendorf, Bückers, Nobbers und Trataris. Am nächsten Samstag, 31.01., 18:30 Uhr empfängt der KSV, in heimischer Dreifachhalle, den VV Humann Essen III.

Die zweite Mannschaft des Kevelaerer SV musste auswärts gegen den ART Düsseldorf II antreten. Dabei kam die KSV Reserve im ersten Satz, mit zwei Aufschlagserien von Robin Verhoeven und Marc Ophey, gut ins Spiel. Nach wenigen Minuten stand es schon 1:7. Doch die Mannschaft aus Düsseldorf holte den Rückstand auf und so führte der ART zwischenzeitlich mit 9:8. Eine Auszeit rüttelte die Mannschaft wieder wach. Im weiteren Spielverlauf zeigte der KSV II, dass sie die bessere Mannschaft waren und gewannen den ersten Satz mit 25:20. In den Folgesätzen war der KSV II nun deutlich überlegen und ließ Düsseldorf keine Chance. Auch viele Spielerwechsel brachten keinen Bruch im Spielfluss. Die Sätze zwei und drei wurden souverän mit jeweils 25:12 gewonnen. In der Tabelle gab es leider keinen Sprung, aber der KSV konnte den 3. Platz festigen und somit weiterhin den geringen Abstand von nur einem Punkt zum 2. Platz halten. Es spielten: Bergers, Bückers, Eyll, Foydl Broeckmann, Herbe, Koop, Müller, Ophey, Thönnes, Tönnißen, Verhoeven und van Meegen. Nächste Woche gilt es wichtige Punkte in Voerde zu holen. In der ersten Runde des Bezirkspokals darf der KSV II zudem am Sonntag, um 17 Uhr, zuhause den Viersener TV empfangen.

Die dritte Mannschaft des KSV hatte am Wochenende und am letzten Montag gleich zwei Spiele zu absolvieren. Samstag ging es gegen den 1. VBC Goch. Hier erhoffte man sich einen Sieg oder zumindest einen Punkt. Allerdings musste das Team auf Anton Lemken verzichten. In den beiden ersten Sätzen war der Beginn ausgeglichen, aber mit fortschreitender Spielzeit konnte Goch. Mit kleinen Punkteserien, sich einen Vorsprung erarbeiten. So gingen beide Sätze mit 22:25 und 21:25 verloren. Im dritten Satz war es Kilian Prast, welcher mit einer Aufschlagserie, den KSV III auf die Siegerspur brachte. Mit 25:20 wurde der Anschlusssatz geholt. Leider ließ im vierten Satz die Konzentration nach und der 1. VBC Goch konnte den satz deutlich mit 25:14 und damit das Spiel mit 3:1 gewinnen. Es spielten: Holl, Lapschies, Mainik, Saers, Buß, Prast, Borrenbergs, Lensing und Hiep.

Im Nachholspiel am Montag musste das Team zusätzlich auch noch auf Yannik Saers verzichten. Gegen den Tabellendritten, TV Kapellen, waren die Erwartungen nicht allzu hoch. Umso erstaunlicher, dass sich die, von Robin Verhoeven betreute, Mannschaft sehr gut präsentierte und die ersten beide Sätze klar mit 25:18 und 25:19 für sich entscheiden konnte. TV Kapellen kam im dritten Satz besser ins Spiel und konnte sich Mitte des Satzes ein wenig absetzen. Der KSV III konnte nicht mehr kontern und musste den dritten Satz mit 21:25 abgeben. Kapellen war nun im Spiel angekommen und bei den Kevelaerer Herren war die Luft raus. Verhältnismäßig deutlich konnte der TV Kapellen das Spiel, mit einem 25:14 im vierten Satz und einem 15:9 im entscheidenden Tie-Break, drehen und zwei Punkte nach Hause nehmen. Als Trost blieb dem KSV III ein Punkt. Auf dem Feld standen Holl, Lapschies, Mainik, Jahn, Prast, Borrenbergs, Lensing und Hiep.

In der Bezirksklasse der Frauen traf der Tabellenführer vom Kevelaerer SV auf ihren Verfolger vom SV Bedburg-Hau II. Beide Mannschaften gingen mit großem Ehrgeiz in das Spiel, weil es darüber entscheidet, wer nach diesem Spiel auf Platz eins stehen wird. Nach ausgeglichenem Start übernahm Bedburg Hau die Führung. Die Kevelaererinnen kämpften um die Bälle, aber Bedburg-Hau hatte meist eine bessere Antwort parat. Auch starke Blockaktionen, wie von Mila Ermers, konnten keine Wende bringen. Gegen Ende des Satzes konnte Eileen Vennhoff mit eine Aufschlagserie noch einige Punkten erzielen, konnte aber nicht verhindern, dass der erste Satz mit 20:25 verloren ging. Im zweiten Satz hatten die Kevelaererinnen zunächst wieder Probleme ins Spiel zu finden. Durch eine gute Blockaktion von Jacqueline Keurhorst und durch einen gelegten Ball von Mariam Kursshhalidze ging der KSV erstmal in Führung. Bedburg-Hau nutze in der Folgezeit aber einige Eigenfehler der Kevelaerer Damen aus, um wieder in Führung zu gehen. Auch eine Aufschlagserie von Mara Selders, zum Ende des Satzes, konnte den neuerlichen Satzverlust nicht verhindern. Der dritte Satz startete mit einer starken Aufschlagserie von Bedburg-Hau. Der KSV kämpfte sich wieder heran und konnte kurzzeitig sogar die Führung übernehmen. Der SV Bedburg-Hau II war aber die konstantere Mannschaft, ging in Führung und gewann letztendlich auch den dritten Satz mit 25:18. Damit übernahm der SV Bedburg-Hau II auch die Tabellenspitze. Nächste Woche spielen die Kevelaererinnen dann gegen TV Sevelen III um den zweiten Platz.Es spielten: Backes, Platen-Moreno, Mosig, Boßer, Kurshhalidze, Selders, Ermers, Peters, Prüßing-Ordoñez, N. Slobitchuk, Keurhorst und Vennhoff.

Auch die weibliche U18-Jugend hatte am Sonntag einen Spieltag. Krankheitsbedingt stark dezimiert musste Trainer Peter Herbe mit nur sieben Spielerinnen antreten. Gegen den VC Eintracht Geldern II waren die Mädchen zwar mit 7:25 und 13:25 unterlegen, konnten aber teilweise zeigen, dass sie mithalten konnten. Schwachpunkte waren die Annahme und auch viele verschlagene Aufschläge. Nach dieser Niederlage ging es gegen den 1. VBC Goch. In diesem Spiel lief beim KSV leider nichts mehr zusammen. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Lina Görlitz, standen nur noch sechs Spielerinnen zur Verfügung und auch keine Möglichkeit zu wechseln. Goch konnte durch sehr starke Aufschläge, unter anderem Sprungaufschläge, in beiden Sätzen großen Druck erzeugen. Die KSV-Mädchen waren dem nicht gewachsen. Hier machte sich auch bemerkbar, dass viele Spielerinnen noch sehr jung sind und noch spielberechtigt in der U16 sind. Kevelaer konnte in den beiden Sätzen lediglich vier beziehungsweise zwei Punkte erzielen. Es spielten: Helisch, Kopka, Braunschweig, Goerlitz, Döring, Eickens und Schmitz. Für die Jugend geht es am 08. Februar weiter mit Spielen gegen den Kempener TV und FS Rheinkamp.

Ergebnisse

Regionalliga Männer: Meckenheimer SV – Kevelaer SV 2:3 (23:25 25:20 25:22 21:25 8:15)

Landesliga Männer: ART Düsseldorf ll – Kevelaer SV ll 0:3 (20:25 12:25 12:25)

Bezirksliga Männer: Kevelaerer SV III – 1. VBC Goch 1:3 (22:25 21:25 25:20 14:25); TV Kapellen – Kevelaerer SV III 3:2 (18:25 19:25 25:21 25:14 15:9)

Bezirksklasse Frauen: Kevelaerer SV – SV Bedburg – Hau II 0:3 (20:25 20:25 18:25)

Bezirksliga wU18: VCE Geldern II – Kevelaerer SV 2:0 (25:7 25:13); Kevelaerer SV – 1. VBC Goch 0:2 (4:25 2:25)

Vorschau

Regionalliga Männer: Sa, 31.01.2026, 18:30 Uhr, Kevelaerer SV – VV Humann Essen III, Dreifach-Sporthalle Kevelaer

Landesliga Männer: Sa, 31.01.2026, 15:00 Uhr, TV Voerde – Kevelaerer SV II, Sportzentrum Rönskenstraße in Voerde

Bezirksliga Männer: Sa, 31.01.2026, 13:00 Uhr, SV Bedburg-Hau – Kevelaerer SV III, Dietmar-Müller-Sporthalle in Bedburg-Hau

Bezirksklasse Frauen: Sa, 31.01.2026, 12:00 Uhr, TV Sevelen III – Kevelaerer SV, Freie Gesamtschule Facettenreich in Issum

Bezirkspokal Ruhr, 1. Runde: So, 01.02.2026, 17:00 Uhr, Kevelaerer SV II – Viersener TV, Dreifach-Sporthalle Kevelaer