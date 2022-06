Erfolgreich im Geräteturnen unterwegs

Am Sonntag fand in Erkelenz der P-Stufen Einzelwettkampf auf Verbandsebene im Geräteturnen statt. Mit Johanna Teichert, Mara Kaschubat und Samira Szabowski hatten sich drei Turnerinnen des KSV in ihren jeweiligen Jahrgängen qualifiziert. Samira Szabowski und Johanna Teichert konnten sich als jeweils Sechstplatzierte für die Endrunde qualifizieren. Die Endrunde findet am 11. und 12. Juni auf Landesebene in Mülheim a.d. Ruhr statt, wo die besten Turnerinnen vom Rheinischen Turnerbund teilnehmen.