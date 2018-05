Trotzdem gibt es auch in Kevelaer Konflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Landwirte und Naturschützer verstehen sich teilweise nicht so gut. Naturschützer stellen oft Maximalforderungen, Landwirte müssen auf die Kosten schauen. Die Menschheit gibt heute viel weniger als früher von ihrem Einkommen für Lebensmittel aus. Einen großen Teil braucht sie zum Wohnen.



Redaktionsleiter Björn Lohman führte mit dem Ausschussvorsitzenden Franz Kolmans das folgende Interview:

Kevelaerer Blatt: Herr Kolmans, Sie sind Landwirt und Vorsitzender des Ausschusses für Umweltschutz. Passt das zusammen?

Franz Kolmans: Das passt gerade gut zusammen! Man ist als Landwirt viel draußen und ist sensibel für die Natur.

Trotzdem gibt es auch in Kevelaer Konflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz.

Landwirte und Naturschützer verstehen sich teilweise nicht so gut. Naturschützer stellen oft Maximalforderungen, Landwirte müssen auf die Kosten schauen. Die Menschheit gibt heute viel weniger als früher von ihrem Einkommen für Lebensmittel aus. Einen großen Teil braucht sie zum Wohnen.

Haben Sie ein Beispiel, wo Landwirtschaft und Naturschutz nicht zueinander finden?

Bei uns gibt es im Naturschutzgebiet immer mehr Gänse, die ganze Flächen vollkoten. Wegen der Erreger im Kot kann man die Flächen nicht mehr für das Viehfutter nutzen. Wenn aber im Ruhrgebiet deswegen ein See schlechte Badequalität hat oder in der Stadt zu viele Tauben sind, dann werden Jäger gerufen.

Wäre der besser bezahlte Ökolandbau nicht eine Lösung?

Ökolandbau bedeutet auch sehr viel Arbeit. Ich bin seit 40 Jahren Landwirt, früher war vieles ökologischer. Aber die Entwicklung hat sich so vollzogen, die kann man nicht zurückdrehen. Keiner in der Industrie arbeitet heute wie vor 40 Jahren.

Bei der Nitratvermeidung i…

