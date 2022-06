Erfolg für die Gitarrenschule Birkhoff

Ein großer Erfolg für die Gitarrenschule von Markus Birkhoff aus Kevelaer: Beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“, einer der renommiertesten bundesweiten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabung, erlangten Paulina Heinrichs und Erik Tutsch einen 2. Preis in der Altersstufe V mit der Wertung Gitarrenduo.

Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in den letzten 59 Jahren seit Bestehen von „Jugend musiziert“ in den unterschiedlichsten Kategorien mitgewirkt. Beide Gitarrist*innen werden seit vielen Jahren von Markus Birkhoff mit Unterstützung der „Kerpenkate Stiftung Kevelaer“ an ihren Instrumenten ausgebildet und haben unter seiner Leitung schon zahlreiche Wettbewerbe für sich entscheiden können. Dieser unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehene Preis stellt sicherlich einen weiteren Höhepunkt in ihrem musikalischen Schaffen dar.