Vor 100 Jahren kam Willi Dicks auf die Welt „ Er wird in die Heimatgeschichte eingehen “

/ von Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Willi Dicks

Der Lehrer, eine der bekanntesten Persönlichkeiten Winnekendonks, war ein „Zugezogener“: nicht die allerbesten Voraussetzungen also, um in einer Dorfgemeinschaft nach und nach herausragende Ehrenämter einzunehmen. Willi Dicks schaffte es. Er war 1925 in Nieukerk zur Welt gekommen, mit den Geschwistern Hanni und Erich aufgewachsen und hatte sich für den Lehrerberuf entschieden. Seine erste Stelle bekam er an der Volksschule in Wankum. Sie hatte nur zwei Lehrer. Ein Jahr später wechselte Dicks an die Michaelschule in Geldern. Es war die Notzeit vor der Währungsreform.

Willi Dicks berichtete dem KB von dieser Zeit: „Das glaubt heute kein Mensch mehr, unter welchen Bedingungen wir unterrichteten.“ Die Kinder seien hungrig in die Schule gekommen. Lehrmaterial habe es nicht gegeben. „Wir suchten in den Trümmern Schiefer, um daraus Schultafeln zu basteln. Mit Steinen haben wir die Platten geglättet.“ Ein Schreiner habe Holzrähmchen gezimmert und die Tafeln eingefasst. Mit Nägeln seien die Linien zum Schreiben …