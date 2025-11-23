Vor 45 Jahren starb Krankenwagenfahrer Jan Willems Er war Träger hoher Auszeichnungen

/ von Delia Evers

Festkettenträger Johann Willems (l.) 1961 mit seinem Adjutanten Adolf Deininger

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von

Der Krankenwagenfahrer Johann Willems wurde wegen einer Namensgleichheit „Jan Willems 2“ genannt: Er war – wie der Bauunternehmer „Jan Willems 1“ – ein hochgeachteter Bürger. Jan Willems 1 hatte 1960 für die Seb die Festkette getragen. Jan Willems 2 bekam sie im folgenden Jahr 1961 für die Kyffhäuser-Kameradschaft auf die Schultern gelegt.

Die Familie Willems – Vater Johann, Mutter Gertrud und fünf Kinder, darunter Karl Willems, der spätere Bürgermeister von Weeze, und Hans Willems, der spätere SPD-Fraktionsvorsitzender in Kevelaer – wohnte in einem Haus neben der Turnhalle an der Kroatenstraße. Im letzten Kriegsjahr wurde sie nach Sachsen-Anhalt zwangsevakuiert. Nach ihrer Rückkehr fand sie ihr Haus von den Briten beschlagnahmt vor und musste in eine Notunterkunft im Wasserturm ziehen.

Jan Willems, geboren im April 1895, hatte im Ersten Weltkrieg im Königlich-preußischen Garde-Grenadier-Regiment 5 gedient und in Frankreich und Russland Fronteinsätze überlebt. Nach fünf …