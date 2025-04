Zum 90. Geburtstag von Architekt Ernst Quartier Er war Therapeut für Kirchen

/ von Delia Evers

Ernst Quartier 2007 hoch oben im Basilikaturm an einer seiner „Baustellen“. KB-Foto: Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Ernst Quartier

Viele Menschen entwickeln zu Kirchen in ihrem Lebensumfeld eine Beziehung. Einige von ihnen kennen sogar die verborgensten Geheimnisse in Gewölben, Mauern und Fenstern. Der Kevelaerer Architekt Ernst Quartier war einer von ihnen. Am 19. April wäre er 90 Jahre alt geworden.

Der Experte für alte Gemäuer und ihre baulichen Schätze war über Jahrzehnte gerufen worden, wenn es im Bistum und darüber hinaus einen Sanierer mit Sachverstand und g…