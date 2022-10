Der Todestag des Winnekendonkers Hans Dewey jährt sich zum zehnten Mal Er war kämpferisch und engagiert





In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Hans Dewey

Hans Dewey engagierte sich sein Leben lang in „kleinen“ Ehrenämtern, auf die selten Scheinwerfer gerichtet sind. Zur Welt gekommen war er in Boisheim als Zweitältester von elf Geschwistern. Im Oktober jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal.

In seiner Geburtsstadt war er eines Tages seiner späteren Frau Hanni begegnet. Hanni Paris stammte aus Winnekendonk und war als Haushälterin bei einer Bois­heimer Familie in Stellung. Eine Bekannte „schleppte“ sie mit zum Kirchenchor. Bei der ersten Probe kam Chormitglied Hans Dewey verspätet zur Tür herein. Für die junge Frau war er ein Blickfang. „Wer ist denn das?“, fragte sie neugierig und bekannte 50 Ehe-Jahre später: „Er war ein ganz hübscher Mann, braun gebrannt, er sah sehr gut aus.“ Ihre Bekannte deutete Hannis Interesse richtig; und da die Bekannte zufällig die Freundin von Hans‘ Bruder war, dauerte es nicht lange, bis Hans Wind von Hannis Interesse bekam und auf sie zuging.

Sie heirateten 1957. Weil Hans Dewey als Agrarfachwirt in Kleve tätig war, zogen sie in die Heimat seiner Frau und wohnten fortan in Winnekendonk an der Nordstraße. Im Jahr darauf kam Reinhold zur Welt, 1960 Cornelia und 1962 Maria. Sie starb kurz nach der …