Vor 70 Jahren starb Kirchenmusiker Peter Vos aus Wetten Er war jahrzehntelang Organist

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von … Peter Vos

Als Peter Vos, Jahrgang 1864, im Jahr 1951 das Jubiläum „70 Jahre Organist, Chorleiter und Kirchensänger in St. Petrus Wetten“ feierte, war der 87-Jährige, wie es in einem Zeitungsbericht hieß, mit „außerordentlicher körperlicher und geistiger Rüstigkeit und Frische“ gesegnet. Er hatte ab 1881 ein halbes Jahrhundert lang als Organist, ab 1899 über 30 Jahre lang als Küster und später in weiteren Aufgaben gearbeitet. Bei seinem Eintritt in den Ruhestand 1931 übergab er u. a. das Organisten-Amt an seinen Sohn Gregor Vos.

1955 wurde Peter Vos während der 50. Reichsverbandstagung der katholischen Kirchenangestellten in Köln als einer der wenigen noch lebenden Mitgründer mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Im selben Jahr ehrten die Geselligen Vereine Peter Vos mit der Festkette. Da war der Kirchenmusiker bereits 90, d…