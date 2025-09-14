Vor 100 Jahren am 12. September kam Ferdinand Helpenstein zur Welt Er war ein Glücksfall für Kinder

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Ferdinand Helpenstein

Als er 1997 bei einer Feierstunde im Mittelpunkt stand, fühlte er sich nicht wohl. Dr. Ferdinand Helpenstein, „von Hause aus“ Kinderarzt und ab 1962 in Kevelaer niedergelassen, hatte immer lieber Kinder in den Vordergrund gerückt. Für sie hatte er sich über ein Vierteljahrhundert lang eingesetzt – vor allem für Mädchen und Jungen, die als Startvoraussetzung für ihr Leben eine Frühförderung brauchten. Für dieses Werk hatte Bundespräsident Roman Herzog dem Vorsitzenden der „Aktion St. Nicolaus“ das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Landrat Jacobs überreichte es im Bühnenhaus.

Helpenstein hatte sich und sein Können früh in den Dienst des Vereins gestellt. Er war Mitte der 1960er Jahre aus einer Jugendaktion von Bert van der Post entstanden und 1970 gegründet worden. Helpenstein, zunächst zweiter Vorsitzender, hatte große Pläne: Es sollte ein Kinderdorf gebaut werden, in dem Kinder mit Behinderung bei professioneller Betreuung leben könnten. Die Baupläne mussten aufgegeben werden, die Grundidee b…