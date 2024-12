Der Twistedener Josef Paeßens prägte sein Dorf mit Er war Bankchef und Platzkassierer

Josef Paeßens

In diesen Tagen wäre Josef Paeßens aus Twisteden 80 Jahre alt geworden. Über Jahre war er das Gesicht der Volksbank in seinem Heimatdorf und ehrenamtlich so aktiv wie kaum jemand sonst.

1944 hatte ihn seine Mutter in Sonsbeck zur Welt gebracht. Dort war die Familie bei der Großmutter evakuiert. Im Februar 1945 starb sein Vater bei einem Bombenangriff auf Kevelaer. „Er wollte für uns Lebensmittel besorgen“, sagte Josef Paeßens einmal zum KB. Seine Mutter kehrte mit ihren neun Kindern zu ihrem landwirtschaftlichen Betrieb an der Dorfstraße zurück. „Wir waren zehn Geschwister. Eine Schwester ist mit acht Monaten gestorben.“

Mit 14 Jahren bewarb sich Josef Paeßens bei der Kreissparkasse in Geldern. Er hatte gute Noten und behauptete sich unter 16 Kandidaten. Nach seiner Zeit in der Kreisstadt wechselte er in die Geschäftsstelle der Sparkasse in Winnekendonk.

Ab 1964 leistete er seinen Wehrdienst. 1966 erwartete ihn eine neue Aufgabe. „Ich wurde gefragt, ob ich die Nachfolge des kränklichen Ren…