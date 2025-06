Zum 40. Todestag von Heinrich van Straelen – 875 Jahre Familiengeschichte Er war Anwalt der Schmuggler

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Heinrich van Straelen

Heinrich van Straelen gründete nach dem Krieg in Kevelaer an der Hauptstraße eine Rechtsanwaltskanzlei, für die er im April 1946 die Genehmigung der britischen Militärbehörde erhalten hatte. Er starb am 24. Juni vor 40 Jahren.

Seine Vorfahren hatten sich vermutlich mit der Franken-Wanderung (4. bis 6. Jahrhundert) in den Sumpfniederungen der Niers im Bereich der heutigen Stadt Straelen niedergelassen. Im 12. Jahrhundert bestimmten Mitglieder der weitverzweigten Familie als Vögte von Straelen und im 14. Jahrhundert als Schöffen und Bürgermeister von Geldern die Geschicke der niederrheinischen Region mit. In einer Urkunde von 1150 heißt es, dass die van Straelens auf ihrer Burg nahe Haus Caen von alters her ein Geschlecht auf eigenem Grund seien. Sie dürften zu den wenigen Familien in Kevelaer zählen, deren Geschichte über 875 Jahre nachgewiesen werden kann.

Bis 1344 hatte die Familie das Vogtamt für das Gebiet Straelen inne. Sie unterstützte mit ihrer Gerichtsbarkeit die kirchliche Abtei Siegburg, zu der…