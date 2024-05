Willy Dierkes gehörte nach dem Krieg zu den Gründern der Kevelaerer CDU Er trug den Ehrenring der Stadt

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Willy Dierkes

Vor 125 Jahren, im Mai 1899, kam in Kevelaer Willy Dierkes zur Welt. Bereits mit 24 Jahren machte sich der junge Kaufmann selbstständig und gründete mit einem Kompagnon die Bilder- und Rahmenfabrik Dierkes und Gabriels an der Bogenstraße (heute Antwerpener Platz).

Als Willy Dierkes nach dem Zweiten Weltkrieg aus Skandinavien in seine Heimat zurückkehrte, fasste er schnell Fuß in der Kevelaerer Politik. Er war frei von jeglicher Nazi-Vergangenheit. Das Parteibuch der NSDAP hatte er abgelehnt wie ein rotes Tuch. Dem KB sagte er 1984 in einem Interview: „Jeder sah [nach dem Krieg], wo Not am Mann war; die Karre musste aus dem Dreck gezogen werden.“ Also ließ er sich einspannen. Mit Gesinnungsfreunden gründete er die Kevelaerer CDU und machte Politik.

Als im Februar 1946 unter dem Vorsitz von Amtsbürgermeister Josef van Ooyen die erste Gemeinderatssitzung stattfand, zählte Willy Dierkes zu den Ratsherren. Seine Parteifreunde wählten ihn zu ihrem Fraktionsvorsitzenden. Er blieb es 20 Jahre. Fast genauso lang…