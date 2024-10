Dr. Franz Lemmen legte Gleise im Kevelaerer Marienhospital Er stand für vier Ärzte in einer Person

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. In diesem Artikel auf das von…

Dr. Franz Lemmen gestaltete die Nachkriegsgeschichte des Marienhospitals in Kevelaer als Chefarzt der Inneren Abteilung maßgeblich mit. In diesen Tagen jährt sich sein Tod zum 40. Mal.

Franz Lemmen war 1916 in Kevelaer geboren worden. Er besuchte das Paulinum in Münster, absolvierte in Bonn, München und Münster sein Medizinstudium und wurde sofort nach dem Staatsexamen im Kriegsjahr 1944 zum Militär eingezogen. Schnell geriet er in englische Gefangenschaft. 1948 kam er heim. Er arbeitete als Assistenzarzt u.a. in der Inneren Abteilung des St.-Barbara-Hospitals Duisburg-Hamborn. Dort stieg er schnell zum Oberarzt auf. Mit seiner Anerkennung zum Facharzt für Innere Krankheiten eröffnete er 1954 in Kevelaer Am Bahnhof 44 eine Praxis.

1961 übernahm er die Innere Abteilung des Marienhospitals, bis dahin eine Belegabteilung mit bescheidenen chirurgischen Möglichkeiten. Er baute sie aus. Jahre später erzählte er, er sei in dieser Zeit Chefarzt sowie „sein eigener Oberarzt und erster und zweiter Assistent“ ge…