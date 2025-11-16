Vor wenigen Tagen wäre Gerd Roeling 95 Jahre alt geworden Er spendete anderen Licht und Freude

/ von Delia Evers

Gerd Roeling 1999 bei der Festkettenübergabe mit (v.l.) dem Präsidenten der Geselligen Vereine Franz-Josef Vos, Adjutant Hugo Quinders und Ortsvorsteher Hans Broeckmann Foto: Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Bewegt nahm Gerd Roeling im Sommer 1999 für die St.-Franziskus-Bruderschaft in Wetten die Festkette der Geselligen Vereine entgegen. „Ich bin stolz auf das Ehrenamt“, sagte der Ausgezeichnete und lobte seinen Adjutanten mit Worten, die auf ihn selbst zutrafen: Er sei froh, mit Hugo Quinders einen „ehrlichen, charakterfesten und glaubensstarken Schützenbruder an der Seite zu haben. Hugo, ich bin sehr stolz auf dich!“

Die Eltern von Gerd Roeling hatten auf der Berendonk eine kleine Landwirtschaft betrieben; Gerd und seine sieben Geschwister mussten früh hart anpacken. Trotzdem war „die eigene Scholle“ von Anfang an sein Lebenstraum. „Wenn wir zu Hause die Frühkartoffeln setzten“, erinnerte sich Gerd Roeling einmal, „dann konnten die Gartenbaubetriebe in der Nachbarschaft mit ihren Glaskulturen schon ernten und verkaufen.“ Das reizte ihn.

Als er die Volksschule beendete, war Krieg. Der Junge startete erst 1946 mit einer Lehre im Gartenbau in Lüllingen durch; es folgten fünf Gesellenjahre und zw…