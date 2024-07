Viktor Broeckmann sah Menschen in allen Gefühlslagen Er saß mit „ vier “ auf schweren Kaltblütern

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Viktor Broeckmann

Sein Geburtshaus ist die Wettener „Hirschquelle“. In der Wohnung über der Gaststube seiner Eltern Theodor und Luzie Broeckmann blähte der kleine Viktor vor ziemlich genau 90 Jahren zum ersten Mal kraftvoll seine Lungenflügel. Es war Juli und brüllend heiß im Haus, Hundstage. Unten in der Schenke ging der Alltag weiter. Viktor wuchs mit seinen Brüdern in dem Wirtsbetrieb auf, saß mit vier Jahren auf schweren Kaltblütern und ritt mit den „Dicken“ zum Schmied und in die Wiesen. Fünf seiner acht Volksschuljahre fielen in den Krieg. Eine bleibende Erinnerung: die Kartoffelkäfersuche.

Eigentlich wollte der junge Viktor Bauer werden wie sein Vater („Tiere haben mich immer interessiert“), doch dazu gehörte ein Hof, und den hatte er nicht. 1948 begann er eine Gärtnerlehre. Später erinnerte er sich gern an seine Jahre bei Rogmann auf der Berendonk. „Da gab es eine richtige Kameradschaft.“ Während er weitere Betriebe kennen lernte, bereitete er sich auf seine Prüfung zum Gärtnermeister vor. Im August 19…