Einen Grundkurs für Schiedsleute hat er schon besucht, von seiner Kollegin Ellen Borman hilfreiche Ratschläge bekommen und auch die Vereidigung fand bereits statt. Johannes Kronenberg fühlt sich bestens vorbereitet auf seine neue Aufgabe als Schiedsmann im Schiedsamt Ost in Kevelaer. Der 51-jährige Winnekendonker arbeitet hauptberuflich im Museum in Kevelaer und als Küster in Asperden. Als Schiedsmann möchte sich der studierte Diplomgeograph nun einer neuen Aufgabe widmen.