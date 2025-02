Vor wenigen Tagen wäre der Kevelaerer Goldschmied Heribert Weiblen 95 Jahre alt geworden Er machte jedes Stück einzigartig

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Heribert Weiblen

Vor wenigen Tagen wäre der Kevelaerer Goldschmied Heribert Weiblen 95 Jahre alt geworden.

1944 hatte er mit 14 Jahren eine Lehre an der „Meisterschule für das gestaltende Handwerk Krefeld“ begonnen und ließ sich an der „Staatlichen Höheren Fachschule für Edelmetallindustrie in Schwäbisch Gmünd“ und in der Firma Eiberger am selben Ort weiter ausbilden. So war der gebürtige Kevelaerer gründlich vorbereitet, als er 1948 in das Unternehmen von Vater Hugo eintrat.

Der war Anfang der 1920er Jahre selbst von Schwäbisch-Gmünd nach Kevelaer gekommen und hatte zunächst in der Werkstatt von Albert und Carl van den Wyenbergh gewirkt. Sie führten die damals größte Goldschmiede in Kevelaer. 1931, im Jahr nach der Geburt von Söhnchen Heribert, machte Hugo Weiblen sich mit Werkstatt und Ladengeschäft an der Busmannstraße selbstständig.

Im Juni 1955, da war Heribert Weiblen 25 Jahre alt, verkündete das Kävels Bläche, der junge Mann habe seine Meisterprüfung im Gold- und Silberschmiedehandwerk bes…