Ludwig Luyven war Winnekendonker mit Herzblut für die Dorfgemeinschaft Er lebte im und fürs Golddorf

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Vor 90 Jahren kam Ludwig Luyven zur Welt. Schon als junger Mann prägte er sein Heimatdorf Winnekendonk mit. Diese Prägung gab er an seine Kinder weiter. Und wie …

Ab 1955 schreinerte Ludwig Luyven für die St. Sebastianus-Bruderschaft jedes Jahr jenen Vogel, der beim Königsschießen restlos zerfleddert wird. „Wie ich dazu gekommen bin, weiß ich nicht mehr genau“, erzählte er dem KB 2002. Da hatte er bereits knapp 50 Flattertiere flügge gemacht und gestand schmunzelnd, dass er noch immer nach Schablone arbeite.

1957 rackerte Luyven, der leidenschaftliche Fußballer, wie so oft für die Viktoria am Sportplatz. Hier lernte er Magdalene van Linn kennen. Sie heirateten 1964. In der Zwischenzeit hatte der gelernte Schreiner seine Meisterprüfung geschafft. Neue „Aufgaben“ waren bald geboren: Rainer (Jg. 1965) und Jürgen (1969) kamen zur Welt, wurden fußballbegeis-tert wie er und wählten später seinen Beruf: Schreiner. Mit den beiden Jungs war die Familiengeschichte nicht zu Ende. 1978 brachte Magdal…