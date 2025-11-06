Gedächtnisausstellung für Bert Gerresheim bis zum 30. November in der Galerie Heinz Janssen „ Er lebt durch seine Kunst überall weiter “

/ von René de Boer

Gerresheim-Biograf Michael Kerst sprach über den Künstler, rechts auf dem Podium Galerist Heinz Janssen. Foto: RdB

Am 16. Juli verstarb der Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim, der mit über 70 seiner Werke auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer sehr stark geprägt hat. Im vergangenen Monat wäre Gerresheim 90 Jahre alt geworden. Die zu diesem Anlass geplante Ausstellung findet nun als Gedächtnisausstellung in der Galerie Heinz Janssen an der Busmannstraße 2 statt und ist dort noch bis zum 30. November zu sehen.

Für Galerist Heinz Janssen war die offizielle Eröffnung der Ausstellung am Mittwoch der vergangenen Woche ein bewegender Moment. Ihn verband eine über 40-jährige Freundschaft mit Künstler Bert Gerresheim, von dem er immer wieder Werke in seiner Galerie ausstellte und verkaufte. „Ich habe ihn als einen sehr ehrlichen, leidenschaftlichen Menschen mit einer großen künstlerischen Schaffenskraft kennengelernt. Sein Tod im Juli hat mich sehr mitgenommen, aber es war für mich nie eine Frage, dass die Ausstellung, die wir ohnehin bereits zu seinem 90. Geburtstag am 8. Oktober geplant hatten, so wie angedacht stattfinden würde“, so Janssen. „Das hat Bert Gerresheim einfach verdient. Es erinnert uns da…