Der Andrang in der Kneipe an der Wettener Staße war so groß, dass die Gäste teilweise vor der Tür stehen mussten. Viele Freunde, Nachbarn und Vereinsvertreter waren gekommen, um den besonderen Geburtstag von Heinz Stegmanns zu begehen.

Der Jubilar stellte sich in seinem weißen Hemd kurz mal zum Zapfen hinter die Theke, mischte sich ansonsten aber unter die Menschen. Zum runden Geburtstag durfte er Glückwünsche und kleine Präsente entgegennehmen. Stegmanns reagierte fast schon verlegen auf soviel Aufmerksamkeit, Zuneigung und Freundlichkeit, die ihm widerfuhr.

„Ich bin ein bisschen überrascht, dass so viele gekommen sind. Da würde ich lieber hinten sitzen. Das ist nicht mein Fall“, gestand der 70-Jährige, der schon lange die Gaststätte und die Bäckerei daneben führt. „Ich hab das hier von meinem Vater 1978 übernommen. Ich bin hier geboren, habe hier meine Bäckerlehre und meinen Meister gemacht“, erzählte der bescheidene Mann, der seit 56 Jahren dieses Handwerk ausübt.

„Hier war zuvor der alte Bäckerladen drin“, erinnert Stegmanns an den Wandel 1988/89. „Seitdem ist hier die Gaststätte.“ Dazu hat er im Laufe der Zeit noch einen Partyservice aufgebaut: „Es war nie eine monotone Arbeit, sondern immer eine Herausforderung.“

Um seine Brötchen zu kaufen, kommen die Leute sogar morgens aus Geldern und Kevelaer…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Er ist ein wichtiges Stück Heimat 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by