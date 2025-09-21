Am 20. September jährt sich der Todestag von Fritz Holtmann zum 55. Mal „ Er hatte die Hochachtung aller “

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Fritz Holtmann

Seine großen Leistungen für Kevelaer wirken bis heute nach: Fritz Holtmann, geboren 1897 in Burgsteinfurt, war Verwaltungschef in Kevelaer vor Dr. Karl-Heinz Röser und Heinz Paal.

Bis zur kommunalen Neuordnung 1969 waren die selbstständigen Kommunen Kevelaer, Wetten, Twisteden und Kleinkevelaer im Amt Kevelaer zusammengeschlossen. Das Amt hatte eine Verwaltung und eine politische Vertretung. Amtsinspektor Holtmann, ab 1921 in Kevelaers Verwaltung beschäftigt, wurde nach dem Krieg zunächst zum Beigeordneten und im Mai 1946 zum Hauptgemeindebeamten im Amt Kevelaer und damit zum Verwaltungschef berufen.

Die umfangreichen Aufzeichnungen von Fritz Holtmann sind bis heute ein profundes Zeugnis örtlicher Zeitgeschichte. Der Beamte hielt in Fakten fest, wie sich das Leben im Amtsbereich entwickelte. 1945 schrieb er über die Ausgabe von Lebensmittelkarten und machte den Hunger deutlich. 1949 notierte er die Zahl der Kriegssterbefälle (336) und die Zahl der noch immer vermissten Soldaten (262) sowie der vermissten Ziv…