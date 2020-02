Zum Auftakt des Prozesses gegen einen 50-jährigen Sozialpädagogen aus Kevelaer am Freitag, 14. Februar 2020, am Landgericht Kleve hat der Angeklagte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe „im Großen und Ganzen“ bestätigt. Gegenüber dem Richter Christian Henckel gab der Mann lediglich an, einige Einzelheiten anders in Erinnerung zu haben. Die Anklage wirft ihm in 52 Fällen sexuellen Missbrauch von Minderjährigen vor, unter anderen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauch seines Neffen.