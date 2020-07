Er fordert freies Fahren für die Biker

Wenn der Kevelaerer Arno Verheyen an die Aktion für den COPD-kranken Mann aus Bedburg-Hau denkt, für den kürzlich eine Motorradfahrt mit über Tausend Bikern auf die Beine gestellt wurde, dann läuft dem 56-Jährigen heute noch die Gänsehaut über den Rücken. Er selbst organisierte eine Fahrt von Kevelaer aus mit zahlreichen Bikern nach Bedburg-Hau.

Jetzt will der engagierte Biker in „eigener Sache“ sozusagen aktiv werden. Denn gemeinsam mit weiteren Bikern will er am kommenden Samstag, 4. Juli 2020, nach Düsseldorf fahren, um dort gegen Pläne zu demonstrieren, dass Motorräder in Zukunft leiser fahren sollen - und möglicherweise sogar an Sonn- und Feiertagen gar nicht mehr fahren dürfen.