Josef Leenders war Geschäftsmann, der sich nie damit begnügte, Geschäfte zu machen „ Er begrüßte uns mit Handschlag “

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Josef Leenders

Am Mittwoch jährt sich der Tod von Josef Leenders zum 25. Mal. Bis heute gibt es ungezählte Menschen, die Dankbarkeit spüren, wenn sie an ihn denken. Er hat sich in seinen Ehrenämtern und in seinem Betrieb für andere Menschen stark gemacht. Er packte sie nicht in Watte. Dafür war er zu weitsichtig und zu erfahren. Er begleitete sie dabei, eigene Wege zu finden.

Sein Berufswerdegang beginnt im Verlagshaus Butzon & Bercker. Dort arbeitet der junge Mann vor dem Zweiten Weltkrieg als Vorgesetzter in der Buchhaltung. Josef Nolden ist einer seiner Kollegen. 1937 wechselt Leenders zu einer Firma in Essen. Er will seinen Platz für jüngere Mitarbeiter frei machen und sich fortbilden, erzählt Josef Nolden dem KB ein halbes Jahrhundert später. B&B-Chef Edmund Bercker denkt damals allerdings nicht daran, auf Expertise und Persönlichkeit von Josef Leenders zu verzichten. Er holt ihn zurück – und muss ihn bald wieder gehen lassen.

Mit Kriegsbeginn 1939 wird Josef Leenders zur Wehrmacht eingezogen. Er ist 26 J…