Zusammen mit den Initiatoren der Benefiz-Aktion „Engel gibt es überall“, Ingrid und Lutz Stermann, bereiteten jetzt 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer am Wochenende im Tennisheim Winnekendonk die Oster-Tombola vor. 10.000 schmucke Ostereierhälften wurden in fast 200 Arbeitsstunden zusammengesteckt und mit Gewinnchips versehen. 5.000 Eier mit 500 Gewinnen können bald wieder erworben werden. Weitere 25.000 Euro an Mitteln für die Arbeit der „Engel“ sollen so zusammenkommen.