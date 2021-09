Der Wettener Reitverein „von Bredow“ lud am Wochenende zum WBO-Turnier ein Endlich wieder Turnierluft schnuppern

Am Ende des Turniertages standen die Vereinsmeisterinnen fest. Foto: privat

Es schien beinahe so, als konnten die Organisator*innen es selbst kaum glauben: Innerhalb von nur drei Wochen konnte der Reitverein „von Bredow“ aus Wetten bereits das zweite Turnier in diesem Jahr ausrichten. Nach langer coronabedingter Pause kam so endlich mal wieder Leben auf die Wettener Reitanlage. Nach dem Sommerturnier Anfang August (das KB berichtete) stand nun das WBO-Turnier auf dem Plan.

Der Antrag sei bereits im vergangenen Jahr gestellt worden, sagte Vereinsvorsitzende Annette van Stephoudt. „Als es so aussah, dass wir können, haben wir sofort gesagt: machen.“ Die Vorbereitungszeit sei sportlich gewesen, berichtete die Wettenerin. Denn viele Arbeiten rund um die Anlage erledige man normalerweise gemeinsam im Rahmen eines Frühjahrsputzes, der leider ausfallen musste. Daher war nun ein strammes Programm angesagt – das die Vereinsmitglieder allerdings gerne in Kauf nahmen, damit es endlich wieder losgehen konnte.

Ein Hauch von Normalität

Mehr als 200 Nennungen waren für das Turnier eingegangen. Und auch Zuschauer*innen ließen sich trotz des wenig sommerlichen Wetters in großen Mengen blicken. Das Verlangen nach Normalität und die Freude über ein Event ohne Maskenpflicht war quasi greifbar. Die Beschränkung auf den Außenbereich sowie eine überschaubare Größenordnung machten eine Umsetzung unter locker…