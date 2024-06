EM-Tippspiel für chayns-Nutzer

Kein Eintrittsgeld, keine versteckten Kosten: Mit „chayns“ von „Tobit.Software“ können Fußballfans ab 16 Jahren ihr Fachwissen unter Beweis stellen und Preise gewinnen. Mit insgesamt 22 Chancen auf einen Gewinn bietet das Tippspiel eine beeindruckende Palette an Preisen: An jedem Spieltag bis zum Finale erhalten die besten Tippenden nach Tagesrangliste Gutscheine im Wert von bis zu 50 Euro. Nach Abschluss des Turniers werden 10.000 Gutscheine und der Hauptpreis von 5.000 Euro ausgegeben! Die Gesamtgewinnsumme verteilt sich auf insgesamt 115.000 chayns- Gutscheine, welche innerhalb von sechs Monaten bei allen Akzeptanzstellen, also auch in Kevelaer, eingelöst werden können.

Wer auch unter https://mein-kevelaer.de/em-tippspiel seine Tipps abgibt, kann zusätzlich KevelaerCards gewinnen. Insgesamt 76 KevelaerCards werden ausgespielt. „50 Euro für den ersten Platz, 40 Euro für den zweiten Platz, 30 Euro für den dritten Platz, 10 Euro für den 4. bis 6. Platz und ab Platz 7 bis 76 5 Euro erhalten die besten Mitspielenden“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Stabsstellenleiterin des Kevelaer Marketing.

Das Tippspiel basiert auf der Nutzung eines chayns-Accounts zur Authentifizierung, wobei die Teilnehmer ihre Tipps über Single-Sign-On, E-Mail oder Handynummer abgeben können. Die Verwendung des Klarnamens ist eine wesentliche Voraussetzung für die Teilnahme, da nur so eine faire Wettbewerbsatmosphäre garantiert werden kann.

Weitere Informationen zum Tippspiel und Teilnahmebedingungen gibt es unter https://tippspiel.chayns.de/teilnahmebedingungen.

Mit Beginn der Fußball-Europameisterschaft startet nicht nur das EM-Tippspiel, sondern „Das große Stadtquiz“ wird bis zum 14. August in die Sommerpause gehen. Tobit, Entwickler von chayns, nutzt die Phase des EM-Tippspiels, um einige Veränderungen in der Stadtquiz-Software vorzunehmen, die sich voraussichtlich nicht auf das Quizerlebnis auswirken werden. Ab dem 15. August heißt es dann wieder: „Wie schlau ist Kevelaer?“