Elternbeiträge in Kevelaer: Reform wird verschoben

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer verschiebt die geplante Neufassung der Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Statt zum 1. August 2026 soll eine überarbeitete Regelung nun erst zum 1. Januar 2027 in Kraft treten; bis dahin bleibt die aktuelle Satzung gültig.

Was beschlossen werden soll

Nach der Vorlage für den Haupt- und Finanzausschuss soll die bereits eingebrachte Satzungsänderung nicht wie ursprünglich vorgesehen umgesetzt werden. Die Verwaltung kündigt stattdessen eine neue Beschlussvorlage für den nächsten Beratungszyklus an, nachdem im Jugendhilfeausschuss bereits über Gegenfinanzierungen und eine breitere Verteilung der Belastungen beraten worden war.

Geprüft werden soll dabei unter anderem, ob ein ermäßigter Beitragssatz für das zweite Kind und eine Beitragsbefreiung für das dritte Kind eingeführt werden können. Gleichzeitig stellt die Verwaltung in Aussicht, dass die höchste Beitragsstufe angehoben und die Elternbeiträge insgesamt angepasst werden könnten.

Politischer Hintergrund

Die offizielle Mitteilung macht deutlich, dass die Debatte nicht nur um Finanzen, sondern auch um Verteilungsgerechtigkeit kreist. Laut Mitteilung hatte der Bürgermeister im Jugendhilfeausschuss den Vorschlag der AfD-Fraktion vorgelesen; deren Gegenfinanzierung fand jedoch keine Mehrheit.

Dass die Verwaltung nun auf Zeit spielt, kann als Versuch gelesen werden, einen tragfähigeren Kompromiss zu finden. Zugleich zeigt die Verschiebung aber auch, dass der politische Einigungsprozess bisher nicht abgeschlossen ist und die Entscheidung über höhere Elternbeiträge noch nicht reif für die Umsetzung war.

Kritik und Einordnung

Aus Sicht von Familien ist die Verzögerung ambivalent: Sie verhindert zunächst eine sofortige Mehrbelastung, schafft aber zugleich Planungssicherheit erst mit erheblicher Verzögerung. Für den städtischen Haushalt bedeutet das, dass Mehreinnahmen frühestens ab 2027 zur Konsolidierung beitragen würden.

Kritisch zu sehen ist außerdem, dass die Vorlage zwar von einer „breiteren Verteilung der finanziellen Lasten“ spricht, die soziale Wirkung der geplanten Beitragserhöhungen aber offen bleibt. Entscheidend wird sein, ob die Stadt tatsächlich ein Modell vorlegt, das nicht nur Haushaltslücken schließt, sondern auch Familien mit mehreren Kindern gezielt entlastet.

Was das für Kevelaer bedeutet

Für das Jahr 2026 bleibt alles beim Alten, die aktuelle Satzung gilt weiter. Erst im kommenden Beratungszyklus will die Verwaltung einen neuen Entwurf vorlegen, der dann zum 1. Januar 2027 greifen könnte.

Damit bleibt die Frage offen, wie stark Eltern künftig zur Kasse gebeten werden und ob es im Gegenzug spürbare Erleichterungen für Mehrkindfamilien gibt.