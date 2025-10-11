Beim Musical-Charity-Event von „Q-events“ kann man Ticktes für drei große Musicals gewinnen Elphaba trifft Eiskönigin

/ von Lisa Schweren

Am Samstag erhält man die Chance auf Karten für „Die Eiskönigin“ und „ Mrs. Doubtfire“. Fotos: Stage Entertaintment und ATG Entertaintment

Als Dirk van der Koelen sein erstes Event in Uedem plante, ahnte er noch nicht, dass bereits sein zweites Event in Kevelaer große Wellen schlagen würde.

Ziel von „Q-events“ ist es, für kleines Geld Musical-Events am Niederrhein anzubieten. Dafür konnte van der Koelen einige Größen der deutschen Musical-Landschaft gewinnen. Das blieb nicht unbemerkt und „Stage Entertainment“ und „ATG Entertainment“, Deutschlands größte Musicalanbieter, meldeten sich bei ihm.

Der Unternehmenssprecher von „Stage“, Stephan Jaekel, machte im Gespräch deutlich, dass sie die Veranstaltungen gerne unterstützen würden. Van Koelen konnte sein Glück gar nicht fassen und war sofort Feuer und Flamme für die Idee.

Um den Musicalfans am Niederrhein die Tür zu weiteren Vorstellungen zu öffnen, verlosen „Stage“ sowie „ATG“ an den beiden Abenden im Konzert- und Bühnenhaus jeweils zwei Tickets zu ihren Musicals.

Am Freitag, 17. Oktober, haben alle Besucherinnen und Besucher des Musical-Events die Chance, Karten für „& Julia“ in Hamburg zu gewinnen. „& Julia“ ist ein sogenanntes „Jukebox-Musical“, bei dem die Geschichte mit bekannten Pop-…