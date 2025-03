Elektro-Innung feiert Lossprechung

Obermeister Jörg Weykamp aus Kleve begrüßte die Junggesellinnen Und Junggesellen, deren Eltern, Partnerinnen und Partner, Ausbildungsbetriebe sowie die zahlreichen Ehrengäste an diesem Morgen im Bürgerhaus Uedem.

Nach den Glückwünschen an die Nachwuchshandwerkerinnen und Nachwuchshandwerkern warb der Obermeister in seinem Grußwort für eine Zukunft in der Region und vor allem für das Image des Handwerks. Die jungen Gesellen und Gesellinnen können stolz auf das Erreichte sein und positiv in die Zukunft blicken.

Diesen positiven Blick übernahm auch Bürgermeister Rainer Weber und hieß in seinem Grußwort die Gäste herzlich in der Schustergemeinde Uedem willkommen. Der Bürgermeister gratulierte den Junggesellinnen und Junggesellen zu ihrer bestandenen Gesellenprüfung als Elektronikerin und Elektroniker Fachrichtung: Energie- und Gebäudetechnik und sprach aufmunternde Worte:„Ihnen stehen alle Türen offen, die Wirtschaft braucht Sie! Ihre Fähigkeiten sind gefragter denn je. Bleiben Sie neugierig, lernwillig und offen, bilden Sie sich weiter, gestalten Sie die Zukunft aktiv mit und nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen bieten“

Dr. Boris Nikolai Konrad aus Kranenburg, Neurowissenschaftler, Gedächtnistrainer und Experte für Künstliche Intelligenz zog mit seinem lebhaften Vortrag die Aufmerksamkeit aller Gäste auf sich. Als Weltrekordhalter im Namen merken und Gedächtnisweltmeister ist der agile Niederrheiner davon überzeugt, dass jeder sein Gedächtnis zu Höchstleistungen bringen kann und zeigte seinem Publikum anhand von praktischen Beispielen, wie das funktioniert.

Highlight seines Vortrages war jedoch, dass er beim Einlass die Junggeselleninnen und Junggesellen kurz persönlich begrüßte um diese dann später im Publikum namentlich zu benennen. Ein toller Vortrag, welcher aus einer mitreißenden Mischung aus Entertainment, Show und Wissenschaft bestand.

Durch Tobias Fleskes aus Uedem erfolgte die offizielle Lossprechung. Doch bevor er diese vollzog, sprach der Lehrlingswart zu den ehemaligen Auszubildenden: „Ganz herzlich möchte ich Ihnen heute meine Glückwünsche, zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Berufsausbildung, aussprechen. In den vergangenen Jahren, haben Sie nicht nur technisches Wissen erworben, sondern auch wertvolle Fähigkeiten wie Teamarbeit, Ausdauer und Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Sie haben gelernt, nicht nur die Drähte zu verbinden, sondern auch die Verbindung zu Ihren Kollegen und Kunden herzustellen.“

Gemeinsam mit den Prüfungsausschussvorsitzenden und den Ehrengästen überreichte der Lehrlingswart die Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe an die neuen Junggesellinnen und Junggesellen.

Innungsbeste

Aufgrund ihrer hervorragenden und guten Leistungen wurden als Innungsbeste mit Präsenten von der Elektro-Innung, von der IKK Classic, von der SIGNAL-IDUNA, aus dem Elten-Store Uedem sowie vom Werkzeugfachhandel van Beusekom, Kleve ausgezeichnet:

Clemens Bollen aus Kevelaer absolvierte seine Ausbildung bei Elektro Wehren, Inh. Jan Klucken e.K. in Kevelaer. Clemens hat sich bereits zur Meisterschule angemeldet und wird ab nächsten Monat in Düsseldorf die Schulbank drücken.

Tim-Marius Zaadelaar aus Goch, ausgebildet beim Elektrotechnikerbetrieb Andreas Adams aus Goch, konnte sich über eine Auszeichnung freuen. Auch Tim-Marius hat bereits weitere Pläne für seine Zukunft gemacht und wird ab April in Düsseldorf die Meisterschule besuchen.

Tobias Schrievers aus Wachtendonk wurde bei Wolfgang Lenders in Wachtendonk ausgebildet. Tobias hat auch schon Zukunftspläne für sich gemacht. Die erste Station wird auch für Tobias die Meisterschule in Düsseldorf sein. Im April diesen Jahres beginnt dort sein Lehrgang.

Und wie sieht nach der Meisterschule die Zukunft unserer Innungsbesten aus? Da waren sich die drei Prüfungsbesten sofort einig. Sie werden weiterhin im Elektro-Handwerk arbeiten, denn die Abwechslung, die Vielfältigkeit sowie der Kundenkontakt sind die Dinge, die ihnen täglich Motivation geben und Freude in ihrem Beruf bereiten, so dass es für sie nie langweilig wird und die erfolgreichen Handwerker ständig vor neuen Herausforderungen stehen lassen wird.

Weitere Junggesellen, die in Kevelaer ausgebildet wurden, sind Elias Scholten (Görtz Haustechnik GmbH), Tim Auferman (mera Tiernahrung GmbH) und Luca Willems (Michael Wolf).