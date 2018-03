Kevelaer. Aufgeregt wippten die gut 30 kostümierten Kids an der Seite der Bühne – Heike Leenens Schützlinge des Musik-Ateliers warteten auf den Einsatz von Rainer Niersmann und den beiden charmanten Moderatorinnen im Safari-Look, der fünfjährigen Sophie und der sechsjährigen Nele aus Wetten als „Tayo“ und „Jala“. In Hartefeld hatte es eine Woche zuvor schon drei Aufführungen gegeben – insgesamt standen nach diesem Wochenende 140 Kinder auf den beiden Bühnen.



Kevelaer. Aufgeregt wippten die gut 30 kostümierten Kids an der Seite der Bühne – Heike Leenens Schützlinge des Musik-Ateliers warteten auf den Einsatz von Rainer Niersmann und den beiden charmanten Moderatorinnen im Safari-Look, der fünfjährigen Sophie und der sechsjährigen Nele aus Wetten als „Tayo“ und „Jala“.

In Hartefeld hatte es eine Woche zuvor schon drei Aufführungen gegeben – insgesamt standen nach diesem Wochenende 140 Kinder auf den beiden Bühnen.

„Der Rainer hat uns dafür extra neue Stücke geschrieben“, freute sich die Leiterin des Musik-Ateliers Geldern auf die Vorstellungen mit den Fünf- bis Sechsjährigen, die sie in den vergangenen zwei Jahren spielerisch an die Musik herangeführt hatte und die sie dafür bewunderte, „dass sie ohne Scheu sind un…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.