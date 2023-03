Richtfest für das „Inhalatorium“ im Solepark St. Jakob Eitel Sonnenschein an der neuen Nebelkammer

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler (l.) freute sich über den Fortgang am Gradierwerk. Architekt Peter Grund (m.) und Stadtwerke-Chef Hans-Josef Thönnissen erläüterten Details. Foto: nick

Einer, der häufiger in Kevelaer zu Gast ist, bringt‘s auf den Punkt: „Man möchte Bürger der Stadt Kevelaer sein – oder auch Gast,“ fügt er schnell hinzu, „um diesen Schatz hier zu nutzen.“ Peter Grund aus Kassel ist der Architekt des bundesweit einzigartigen Gradierwerks in Form einer Pilgermuschel und hat jetzt im Auftrag der Kevelaerer Stadtwerke erneut den Zeichenstift für etwas Einmaliges auf der Hüls gespitzt. Nur wenige Schritte vom Gradierwerk entfernt entsteht ein sogenanntes „Inhalatorium“, so etwas wie eine geschlossene Nebelkammer, in der knapp 20 Personen Platz finden, um die Thermalsole ganz intensiv zu nutzen. In der vergangenen Woche feierte man Richtfest – bei grauem, ziemlich kaltem Winterwetter. Bei den Bauherren herrschte trotzdem eitel Sonnenschein.

Durch eine Vernebelung soll künftig im Inneren des Neubaus – wenn denn das Wabengerüst sein Dach, das übrigens ein Solardach werden soll, bekommen hat – eine besondere Atemluft entstehen, die weiter und intensiver in die Atemwege vordringt. Der Weg dorthin scheint dank intensiver Planung nicht mehr allzu weit: Ab dem Sommer, so die Verantwortlichen der Stadtwerke, könne die Kammer von Kevelaererinnen, Kevelaerern und natürlich auch von den Gästen in der Stadt genutzt werden.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler sieht eine ideale Ergänzung zum touristischen Angebot der Stadt und einen weiteren, wichtigen Mosaikstein „des in Kevelaer gelebten Ansatzes ,Gesund an Leib und Seele‘“, was die Wallfahrtsstadt auch „weiter in Richtung Kurort“ führe. Mehrere Studien belegten die Wirkung der Thermalsole als vielversprechenden Ansatz in der Behandlung von Atemwegserkrankungen, ergänzt Hans-Josef Thönnissen, Betriebsleiter der Stadtwerke Kevelaer, die für die Infrastruktur im Solegarten St. Jakob verantwor…