Im Verfahren gegen einen 26-jährigen Kevelaerer hat das Landgericht Kleve den Mann wegen räuberischen Diebstahls, vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung in acht Fällen, einer versuchter Nötigung sowie des Widerstands gegen Vollzugsbeamte und Sachbeschädigung in zwei Fällen zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Außerdem ordnete Richter Jürgen Ruby an, den Mann in eine Entziehungsanstalt einweisen zu lassen. Der Richter sa…