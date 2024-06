Einsatzkräfte unterstützen in Köln

Am 15. Juni machten sich rund 120 Einsatzkräfte in 26 Einsatzfahrzeugen aus dem Kreis Kleve auf den Weg zur Fußball-EM nach Köln. Dort schauten sie sich nicht das Spiel zwischen Ungarn und der Schweiz an, sondern waren als „Behandlungsplatz-Bereitschaft“ angefordert worden. Das bedeutet: Im Falle eines Großeinsatzes hätten die Helferinnen und Helfer die Kräfte vor Ort sofort unterstützen können.

“Schokoladen-Dankeschön” vom Landrat

Der zuständige Fachbereichsleiter der Kreisverwaltung Kleve, Jürgen Baetzen, verabschiedete die Einsatzkräfte am Morgen mit einem „Schokoladen-Dankeschön“ von Landrat Christoph Gerwers und wünschte allen „ein ruhiges Einsatzgeschehen“.

Hauptsächlich waren an diesem Einsatz ehrenamtliche Frauen und Männer des Deutschen Roten Kreuzes, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe, der Freiwilligen Feuerwehr Kranenburg und aus dem Team des Einsatzleitwagens des Kreises Kleve beteiligt. Sie wurden von hauptamtlichen Kräften des Rettungsdienstes sowie Ärztinnen und Ärzten begleitet. Für einen reibungslosen Start am Kreisfeuerwehrgerätehaus in Goch sorgte die Gruppe „Information und Kommunikation“ des Kreises Kleve.

Nach einem ruhigen, aber interessanten Tag in Köln kehrten die Einsatzkräfte am Abend wieder wohlbehalten nach Goch zurück.