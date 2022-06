Einradmannschaften meistern Pokalendrunde

Nachdem der RSV „Falke“ Kervenheim sich auf der NRW-Pokal-Vorrunde in Schiefbahn mit zwei Einradmannschaften qualifiziert hatte (das KB berichtete), ging es am vergangenen Sonntag auf nach Lieme (Lemgo), um an der NRW-Pokalendrunde teilzunehmen.

Die Sportler*innen Sophie Jahnke, Anna Michalik sowie Tim und Kai Schaffers starteten in der Klasse der 4er-Einrad der Schüler*innen und belegten den 1. Platz und wurden Pokalsieger. Die 6er-Einradmannschaft der Junior*innen (Verena Nilkens, Julia Kühnast, Sophie Jahnke, Anna Michalik, Tim und Kai Schaffers) belegte nach ihrem Start den 2. Platz.

Der RSV „Falke“ Kervenheim-Kevelaer sucht immer wieder Nachwuchs. Interessierte Kinder können gerne zum Probetraining vorbeikommen. Trainingszeiten: mittwochs von 16 bis 18 Uhr in der Turnhalle an der Biegstraße in Kevelaer.