Der Grund für den Eintritt bei den Bürger-Schützen war für Hermann Voß damals ganz klar: „Mein Vater“, sagt er mit fester Stimme. „Das war damals so: Da wo die Väter waren, ging man damals auch hin. Und einmal Bürgerschütze, immer Bürgerschütze“, fügt er lächelnd hinzu.

Bereut habe er diesen Schritt nie. Im Gegenteil: 30 Jahre lang bekleidete Hermann Voß das Amt des Präsidenten der Bürger-Schützen-Gesellschaft Kevelaer. Nun wurde er in einer feierlichen Zeremonie verabschiedet. „Es hat mir immer Spaß gemacht und ich habe dieses Amt mit Stolz als Repräsentant der Bürger-Schützen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ausgeübt“, versichert der ehemalige Präsident.

Den Bürger-Schützen bleibe er aber selbstverständlich erhalten, werde sich auch beim anstehenden Vogelschießen, am 5. Mai, aktiv beteiligen. Seine Frau Ivonne hingegen freut sich auf eine ruhigere Gangart: „Ich weiß aber auch, dass mein Mann jetzt nicht einfach einen Cut machen kann“, betont sie mit einem schmunzelnden Seitenblick. „Meine Frau hat mir in de…

