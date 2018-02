Kevelaer. Der Wechsel zu dem lokalen Kevelaerer Anbieter „NiersEnergie“ ist Karin Holtmann nicht schwergefallen. Schließlich entspricht dessen Firmenphilosophie in wesentlichen Teilen ihrer eigenen Einstellung gegenüber ihren Kunden: „Persönlicher Kontakt ist durch nichts zu ersetzen“, sagt die Geschäftsfrau, die aus Rees stammt.

Seit zehn Jahren führt sie das traditionsreiche elterliche Geschäft „Lederwaren Bosmann“ an der Kavarinerstraße in Kleve weiter. Vor zwei Jahren engagierte sie sich dann in Kevelaer: Das bekannte und beliebte Ehepaar Beate und Werner Bayen hatte sein Lederwaren-Fachgeschäft an der Hauptstraße nach langen Jahren in der Wallfahrtsstadt aus Altersgründen aufgegeben. Karin Holtmann sah die Chance für einen weiteren Standort und wurde mit den Bayens einig.

An den Kevelaerer Kunden schätzt sie die „offene, direkte Art“, sagt die Geschäftsfrau, die nicht nur das Ladenlokal und das große Warenangebot ihrer Vorgänger übernahm, sondern auch das Team aus erfahrenen Fachverkäuferinnen, „die ich sehr zu schätzen weiß“, sagt sie. Die teils seit vielen Jahren im Geschäft an der Hauptstraße beschäftigten Mitarbeiterinnen halten den direkten Kontakt zu den vielen Stammkunden aus Kevelaer, aber auch so manchem Pilger, den Karin Holtmann schon kennenlernen durfte. „Weil viele jedes Jahr kommen und dann auch wieder bei uns einkaufen“, sagt die Unternehmerin.

„Lokal einkaufen!“

So gesehen musste sie nicht zu einem Wechsel zum lokalen Kevelaerer Anbieter „NiersEnergie“ überredet werden, sondern sei schnell von den Vorteilen überzeugt gewesen. „Wir wollen von unseren Kunden ja auch, dass sie lokal einkaufen und uns hier an der Hauptstraße besuchen“, sagt sie. Und das könne sie bei der „NiersEnergie“ eben auch haben: „Hier gibt es direkte Ansprechpartner vor Ort, der Wechsel war schnell und unkompliziert und die Tarife sind auch für Geschäftskunden sehr günstig.“

Vom Regenschirm bis zum Reisegepäck-Set, von der Geldbörse bis zur Aktentasche, vom Schlüsselanhänger bis zum Ledergürtel reicht das umfangreiche Sortiment an Koffern, Taschen, Rucksäcken und Accessoires für den Alltag und die Reise. Für Qualität und Service spricht, dass es kaum Rückläufer oder Umtausch gebe, und für die Beratung, dass sich die meisten Kunden vor Ort im gemütlichen, traditionellen Ladengeschäft an der Hauptstraße für einen Kauf entscheiden. So, wie sie und ihr Team vor Ort individuell und kundenoriertiert agieren, wünscht es sich Karin Holtmann auch für „ihr“ Energieunternehmen aus Kevelaer. Und hat mit der „NiersEnergie“ dazu genau den passenden Partner gefunden.