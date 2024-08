Eingeschränkte Zugänge

Die Bauarbeiten am Peter-Plümpe-Platz schreiten voran und die Ferienzeit wird nun genutzt, die Pflasterung vor den Eingängen des Verwaltungsgebäudes herzustellen. Die Arbeiten haben am Mittwoch, 31. Juli 2024, im Eingangsbereich der Polizei begonnen und verlaufen von dort in Richtung Marktstraße bis zum Rathauseingang.

In den nächsten 14 Tagen kommt es daher zu eingeschränkten Zugänglichkeiten bei Polizei, Tourist-Info und Rathaus. Besucherinnen und Besucher können das Verwaltungsgebäude während dieser Zeit teilweise nicht mehr uneingeschränkt von der Seite der Marktstraße erreichen, sondern müssen aus Richtung der Annastraße kommen. Da kurzzeitig ggf. auch alternative Zugänge gewählt werden müssen, bittet die Verwaltung darum, die Beschilderungen zu beachten.

Das Bürgerbüro ist nicht von den Bauarbeiten betroffen und weiterhin über den Eingang in Richtung Peter-Plümpe-Platz erreichbar.